Indignación por “safaris humanos” en los que millonarios pagaban por asesinar personas

La Fiscalía de Milán, en el norte de Italia, ha abierto una investigación sobre presuntos viajes realizados por ciudadanos italianos para disparar contra civiles sitiados en Sarajevo entre 1992 y 1995, durante la guerra de Bosnia. El caso se originó tras una denuncia presentada recientemente.

El fiscal milanés Alessandro Gobbis está al frente de las pesquisas, que se centran en los llamados “safaris de la muerte”, como se les ha denominado en Italia. La denuncia fue interpuesta por el escritor Ezio Gavazzeni y los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini.

“La documentación incluye las pruebas que han permitido iniciar esta investigación y demuestra que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas asediadas”, explicó a EFE el abogado Brigida.

Según la denuncia, durante el prolongado sitio de Sarajevo, que mantuvo a miles de civiles bajo fuego constante de las fuerzas serbobosnias, algunos italianos habrían participado junto a los atacantes, apostándose como francotiradores en las colinas de la ciudad para disparar por diversión.



“Estamos hablando de personas que viajaban los fines de semana para matar gente. El término ‘safaris de la muerte’ provoca auténtico horror”, añadió Brigida.

Tanto la denuncia como la investigación de la Fiscalía no mencionan nombres concretos, pero se enfocan en documentar los presuntos viajes mediante informes, testimonios de militares y archivos de inteligencia que podrían conducir a la identificación de los responsables.

“Incluimos elementos que podrían permitir reconocer a quienes cometieron estos crímenes atroces”, precisó el abogado.

Sarajevo entre 1992 y 1995 Foto: AFP

Las denuncias sobre la participación de extranjeros adinerados en la caza de civiles en Sarajevo no son nuevas. El documental “Sarajevo Safari” (2022), dirigido por el esloveno Miran Zupancic, ya señalaba que los llamados “cazadores” procedían de Italia, Estados Unidos y Rusia, aunque no ofrecía identidades.

Tras el estreno de la película, la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina decidió en noviembre de 2022 examinar la información presentada, a raíz de una denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic.

Karic confirmó las versiones del documental e incluso reveló que existía una lista de precios para estos asesinatos, que oscilaban entre 80.000 y 100.000 euros. “Disparar a niños era más caro”, afirmó. Las atrocidades cometidas durante la guerra derivaron en la condena del líder serbobosnio Radovan Karadzic por genocidio.

La Fiscalía de Milán investiga los hechos bajo el delito de homicidio múltiple agravado por motivos abyectos y crueldad, un tipo penal que, de comprobarse, no prescribiría con el paso del tiempo.

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ya había condenado a cadena perpetua a los principales responsables del sitio de Sarajevo, entre ellos Radovan Karadzic y Ratko Mladic, por crímenes de guerra que dejaron alrededor de 6.000 civiles muertos.