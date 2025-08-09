Rompe el silencio hombre acusado de quitarle la vida a su propio padre: "Sufría mucho"

Un brutal caso de violencia intrafamiliar ha generado consternación luego de que Felipe Hernández, comerciante de 65 años, muriera tras recibir una golpiza propinada por dos de sus propios hijos dentro de su negocio de ropa de lujo.

La víctima, padre de cuatro hijos, fue atacada en pleno horario laboral y frente a las cámaras de seguridad del establecimiento.

El crimen ocurrió el pasado 19 de julio en Murcia, España, y las imágenes registradas muestran cómo el hijo mayor, un licenciado en derecho y administración de empresas de 35 años identificado como Felipe, ingresó al local acompañado de su hermana Rosario, de 31 años, graduada en enfermería y medicina.

Ambos se dirigieron directamente hacia su padre, lo derribaron al suelo y comenzaron a golpearlo con patadas y empujones.



🎥 VÍDEO 🚨 Imágenes muy duras ⚫️ Los últimos minutos de la vida de Felipe Hernández. Así sufrió la agresión el comerciante y dueño de Tejidos Hernández el pasado sábado en Molina de Segura. COMPLETO EN https://t.co/vSNTLnkYDc pic.twitter.com/mLyvt59MFF — La 7 (@la7tele) July 28, 2025

Malherido y con el rostro cubierto de sangre, el comerciante logró levantarse, cerrar la tienda y salir tambaleando hasta la calle. Con sus últimas fuerzas, alcanzó a gritar: “Me han pegado mis hijos”. Apenas cruzó la vía, se desplomó en medio de la carretera y murió minutos después.



El testimonio del hijo acusado de matar a su padre

En sus primeras declaraciones, el hijo mayor aseguró que solo había dado un golpe a su padre durante una discusión familiar. No obstante, las autoridades desmintieron esa versión tras revisar las grabaciones de la tienda ubicada en la Calle Mayor de Molina de Segura.

Hombre de 65 años muere a manos de sus propios hijos. Foto: Captura de redes sociales

En entrevista con medios, el principal acusado rompió el silencio y afirmó que su madre “sufría mucho” por problemas financieros y que nunca quiso reclamar pensión de alimentos. Reconoció que, antes de separarse, su padre les había entregado “13 o 14 inmuebles”.

José Hernández, hermano de la víctima, señaló que la expareja del comerciante influyó en el resentimiento de los hijos hacia su padre desde temprana edad.

Aseguró que Felipe había denunciado al menos 12 veces amenazas, robos y ataques por parte de ellos. Entre esas denuncias, recordó una advertencia escalofriante: “No vamos a parar hasta que te pase algo”.

El caso continúa bajo investigación mientras la comunidad intenta comprender cómo una historia familiar terminó en un desenlace tan violento.