Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Rompe el silencio hombre acusado de quitarle la vida a su propio padre: "Sufría mucho"

Rompe el silencio hombre acusado de quitarle la vida a su propio padre: "Sufría mucho"

El hijo mayor, quien se ve en cámaras de seguridad golpeando hasta la muerte a su propio padre, habló del suceso.

Habla hombre acusado de quitarle la vida a su propio padre
Habla hombre acusado de quitarle la vida a su propio padre.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 07:10 p. m.

Un brutal caso de violencia intrafamiliar ha generado consternación luego de que Felipe Hernández, comerciante de 65 años, muriera tras recibir una golpiza propinada por dos de sus propios hijos dentro de su negocio de ropa de lujo.

La víctima, padre de cuatro hijos, fue atacada en pleno horario laboral y frente a las cámaras de seguridad del establecimiento.

El crimen ocurrió el pasado 19 de julio en Murcia, España, y las imágenes registradas muestran cómo el hijo mayor, un licenciado en derecho y administración de empresas de 35 años identificado como Felipe, ingresó al local acompañado de su hermana Rosario, de 31 años, graduada en enfermería y medicina.

Ambos se dirigieron directamente hacia su padre, lo derribaron al suelo y comenzaron a golpearlo con patadas y empujones.

Malherido y con el rostro cubierto de sangre, el comerciante logró levantarse, cerrar la tienda y salir tambaleando hasta la calle. Con sus últimas fuerzas, alcanzó a gritar: “Me han pegado mis hijos”. Apenas cruzó la vía, se desplomó en medio de la carretera y murió minutos después.

El testimonio del hijo acusado de matar a su padre

En sus primeras declaraciones, el hijo mayor aseguró que solo había dado un golpe a su padre durante una discusión familiar. No obstante, las autoridades desmintieron esa versión tras revisar las grabaciones de la tienda ubicada en la Calle Mayor de Molina de Segura.

Hombre de 65 años muere a manos de sus propios hijos; los había denunciado 12 veces
Hombre de 65 años muere a manos de sus propios hijos.
Foto: Captura de redes sociales

En entrevista con medios, el principal acusado rompió el silencio y afirmó que su madre “sufría mucho” por problemas financieros y que nunca quiso reclamar pensión de alimentos. Reconoció que, antes de separarse, su padre les había entregado “13 o 14 inmuebles”.

José Hernández, hermano de la víctima, señaló que la expareja del comerciante influyó en el resentimiento de los hijos hacia su padre desde temprana edad.

Publicidad

Aseguró que Felipe había denunciado al menos 12 veces amenazas, robos y ataques por parte de ellos. Entre esas denuncias, recordó una advertencia escalofriante: “No vamos a parar hasta que te pase algo”.

El caso continúa bajo investigación mientras la comunidad intenta comprender cómo una historia familiar terminó en un desenlace tan violento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Redes sociales

España