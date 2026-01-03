En vivo
Rusia y Bielorrusia exigen a EE. UU. liberar a Maduro y restituirlo en la Presidencia

Rusia y Bielorrusia exigen a EE. UU. liberar a Maduro y restituirlo en la Presidencia

Ambos países enfatizaron la absoluta necesidad de liberar de inmediato a Maduro y su esposa, repatriarlos a Venezuela y restituir al dirigente bolivariano en su cargo.

Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

