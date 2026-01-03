Rusia y Bielorrusia exigen a EE. UU. liberar a Maduro y restituirlo en la Presidencia

Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Bielorrusia, Maxim Rizhenkov, abogaron hoy durante una conversación telefónica por la liberación de Nicolás Maduro y su restauración en el cargo del presidente de Venezuela.

"Moscú y Minsk están unidos en su firme condena de la agresión cometida por Estados Unidos contra un país soberano, violando el derecho internacional", señala el comunicado, difundido por la Cancillería rusa al término de la llamada telefónica.

Ambos diplomáticos, según la nota, enfatizaron la absoluta necesidad de liberar de inmediato a Maduro y su esposa, repatriarlos a Venezuela y restituir al dirigente bolivariano en su cargo.

Rusia llamó este sábado a las autoridades estadounidenses a liberar a Maduro, y su esposa, después de que el presidente Donald Trump confirmara la captura de ambos.



Primera imagen de Nicolás Maduro capturado Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Ante las informaciones confirmadas sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esa postura y liberar a un presidente que fue legítimamente elegido y su esposa", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Moscú abogó por la creación de unas condiciones que permitan resolver el conflicto existente a través del diálogo.

Horas antes, Exteriores exigió aclarar el paradero de Maduro y aseguró que su captura sería una "violación inaceptable" de la soberanía de un Estado independiente.