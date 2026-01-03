En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / "Un tratado internacional no defiende un dictador": Paloma Valencia a Petro sobre Venezuela

"Un tratado internacional no defiende un dictador": Paloma Valencia a Petro sobre Venezuela

La senadora y precandidata presidencial celebró la captura de Maduro, pero mostró preocupación de la postura de Trump sobre María Corina Machado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad