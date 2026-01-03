"Un tratado internacional no defiende un dictador": Paloma Valencia a Petro sobre Venezuela

La captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos es una buena noticia para la región, asegura la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien, en diálogo con Blu Radio, destacó que era momento de que Venezuela tuviera una luz y un nuevo comienzo tras tantos años de incertidumbre.

"Hay que celebrar que haya caído un tirano y que no se perpetúe en Venezuela como se perpetuó en Cuba, una tiranía que le eliminó los derechos a la ciudadanía. Nosotros como colombianos hemos sido partícipes, casi testigos de primera línea de lo que ha sido el suplicio del pueblo venezolano con esta tiranía (...) Es muy importante entender que de ninguna manera los tratados internacionales ni de la OEA ni de ni de la ONU son aplicables a un usurpador del poder, a una persona que puso presa a la oposición, que logró desplazar a millones", dijo la senadora.

Gustavo Petro y Paloma Valencia Foto: Presidencia/ prensa Paloma Valencia

En ese orden, criticó la postura del presidente Gustavo Petro sobre el regimen de Nicolás Maduro, recordando que, a través de su cuenta de X, dijo que "el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada", criticando el ataque de Estados Unidos.

"Uno se pregunta dónde estuvo Petro y su lectura de los tratados internacionales cuando Maduro usurpó las elecciones. ¿Dónde estuvo para pelear por los presos políticos? Ni siquiera por los colombianos que eran más de 57 familias pidiendo, los cuales hemos acompañado, fueron capaces desde la Cancillería de hacer algo por ellos detenidos ilegalmente. ¿Dónde estuvo cuando todos los venezolanos tuvieron que salir en éxodo por la pobreza, por la persecución política? Entonces, ahora sí están muy preocupados por los tratados internacionales. No, es que un tratado internacional no defiende un dictador (...) Petro ha venido avanzando por un camino muy complicado, que es asociarse directamente con el régimen de Maduro y suspender la política antidrogas en nuestro país", puntualizó.



Nicolás Maduro Foto: AFP

Por último, Paloma Valencia sí mostró preocupación por el pronunciamiento de Donald Trump de "no darle el poder a María Corina Machado" porque "no hay confianza en ella", pues, según ella, para la región es la persona ideal de hacer la transición del territorio venezolano y representa la "lucha de todo un pueblo".