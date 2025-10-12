Salen a la luz más de 100 fotos clave en investigación por muerte de cantante de reguetón en Miami

El mundo de la música urbana cubana quedó conmocionado tras confirmarse la muerte de José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger.

El reguetonero cubano falleció a los 37 años de edad el pasado 10 de octubre de 2025, luego de permanecer siete días en estado crítico. Su muerte fue consecuencia de un violento ataque ocurrido la madrugada del 3 de octubre, cuando recibió un disparo en la cabeza.

El artista fue hallado gravemente herido en la parte trasera de una camioneta, un suceso que generó una ola de reacciones en el ámbito artístico tanto en Miami como en Cuba. El Taiger, cuya carrera inició en la década de 2000, era reconocido por éxitos como ‘Habla Matador’ y ‘La Historia’.

La investigación policial en Miami llevó a la identificación y posterior detención de Damián Valdéz-Galloso, de 49 años. Los informes indican que el ataque se produjo en el domicilio de Valdéz, en Hialeah, a donde el reguetonero había acudido.



El sospechoso, presuntamente abrió la puerta y disparó a la víctima en la cabeza. Tras el ataque, Valdéz habría intentado manipular la evidencia, trasladando al artista herido a una camioneta que condujo para dejarla fuera del lugar. Valdéz fue arrestado en Nueva York y posteriormente extraditado a Florida.

El Taiger. Captura de redes sociales

Tras su comparecencia ante la jueza Mindy Glazer en una corte de Miami, se determinó que Damián permanecerá detenido sin derecho a fianza. El acusado enfrenta cargos como asesinato en segundo grado, intento de manipulación de evidencia física y posesión de un arma de fuego como delincuente convicto.

Durante la audiencia, los fiscales explicaron que, si bien persiguen la justicia, aún no cuentan con "suficiente evidencia" para demostrar "premeditación", lo cual sería necesario para presentar un cargo de asesinato en primer grado.

La Fiscalía estatal de Miami reveló hace unas horas fotografías clave en el caso que demostrarían la culpabilidad del sujeto. En las fotos se puede ver la escena del crimen, el vehículo y un arma.

