Salen a la luz nuevos detalles en caso de mujer que dio a luz y abandonó a su bebé en vía pública

El pasado 5 de septiembre de 2025, la Ciudad de México fue escenario de un macabro hallazgo que ha conmocionado a la población. A las afueras de la alcaldía Gustavo A. Madero, un ciclista alertó a las autoridades tras escuchar un llanto de un bebé y descubrir a una recién nacida abandonada en plena vía pública, envuelta en una chaqueta.

La pronta intervención de los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitió el rescate de la menor, quien fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario de la zona.

Las cámaras de seguridad del sector captaron los momentos del parto y posterior abandono de la menor. En las imágenes se observa cómo una mujer baja de un vehículo gris, da a luz en el suelo, y tras recibir papel por parte del conductor, se limpia, se viste y sube al carro, dejando a la menor su suerte.

Lo más indignante fue cuando el vehículo, al retirarse rápidamente del lugar, golpea a la pequeña, que quedó envuelta en una cobija en medio de un charco de sangre, pero milagrosamente sobrevivió.

En un nuevo video que ha salido a la luz se puede observar el momento en que las autoridades dan con el paradero de la bebé, que se encontraba en manos del ciclista. En el video se puede escuchar cómo el hombre dice: "Voy dando vuelta y veo que está la mamá, paso en mi bici y veo a la bebé. Me acerco y veo la sangre, dijo 'está vivo el bebé'".

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar informó el estado de salud de la bebé. Según dijo "la recién nacida encontrada en vía pública el pasado 5 de septiembre, fue trasladada por personal paramédico al Hospital Materno Infantil Inguarán".

Además, mencionaron que: "La menor continúa con ventilación mecánica asistida, tratamiento y vigilancia permanente. Sin embargo, debido a sus condiciones de salud, se reporta en estado grave, con pronóstico reservado".

La bebé, diagnosticada con aproximadamente 25 a 32 semanas de gestación, ingresó en estado crítico, presentando síndrome de dificultad respiratoria, riesgo de sepsis, hipotermia y presión arterial baja.

Este suceso marca el tercer caso de abandono de bebés en menos de 20 días en la capital mexicana. Por su parte, las autoridades han señalado que se encuentra desplegando una intensa búsqueda para identificar y dar con el paradero de la mujer.