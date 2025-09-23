“Se fue la alegría que siempre transmitía”: hermano de Regio Clown tras la muerte del DJ en México

La familia de Jorge Luis Herrera Lemos, conocido artísticamente como Regio Clown, atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras confirmarse su asesinato en México, junto al también colombiano Bayron Sánchez Salazar, B King. Ambos habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre en el barrio Polanco, en Ciudad de México, y días después las autoridades hallaron sus cuerpos en el Estado de México.

En diálogo con Recap Blu, Cristian Herrera, hermano de Regio Clown, contó que están a la espera de la repatriación: “Estamos esperando que se agilicen todos los trámites para traer el cuerpo de mi hermano a Colombia y poder darle sepultura. Ya hemos estado en contacto con las autoridades mexicanas y colombianas”, relató.

Herrera confirmó que Jorge Luis llevaba casi cuatro años viviendo en México, dedicado a la producción de música electrónica y a la organización de festivales. Sobre posibles amenazas, aseguró que nunca se las mencionó. “Él siempre transmitía alegría, espontaneidad y sonrisas. Esa fue la última huella que nos dejó”, dijo con la voz entrecortada.

Las autoridades mexicanas investigan la hipótesis de que detrás del crimen estaría un grupo del narcotráfico. Incluso, en la escena del hallazgo se encontró un narcomensaje, lo que abrió una nueva línea de investigación. Sin embargo, la familia pide prudencia hasta conocer información oficial.



“Nos tomó por sorpresa esta noticia. La familia no ha podido asimilar lo que pasó. Eran jóvenes llenos de vida y proyectos. La alegría que siempre transmitía Jorge Luis se fue con él”, expresó Cristian Herrera.

La Cancillería colombiana acompaña a las familias de las víctimas y gestiona con el gobierno mexicano el proceso de repatriación, mientras la Fiscalía del Estado de México adelanta la investigación por homicidio.