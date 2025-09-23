“Solo quería cumplir su sueño”: familia de Regio Clownn espera repatriación del DJ a Cali

Luego de conocer que los cuerpos hallados en México sí corresponden a los artistas colombianos, desde Cali los familiares de Jorge Luis Herrera, de 35 años, conocido en el mundo artístico como Regio Clownn se encuentran realizando los trámites para poder repatriar el cuerpo del DJ a la capital del Valle.

Ofir Herrera, prima de la víctima vallecaucana, manifestó que tanto Regio Clownn como el antioqueño Bayron Sánchez B-King, fueron asesinatos al día siguiente de su desaparición, que fue reportada el pasado 16 de septiembre al salir de un gimnasio de Polanco en Ciudad de México.

“Ellos fueron torturados antes de desmembrarlos, yo no dejo de pensar en todo lo que les hicieron y no entendemos la inhumanidad y qué es lo que está pasando con los colombianos en otros países para ensañarse de esa manera. Nosotros queremos que su cuerpo sea repatriado a su ciudad natal“, dijo la familiar del caleño.

Y es que Regio Clownn viajó a mediados del año 2023 a México en la búsqueda de mejores oportunidades como DJ, carrera que estaba consolidándose en el país azteca, en donde ya compartía tarimas con otros artistas.



“Él ya vivía allá, su sueño fue irse, y ya allá trabajaba como DJ y como presentador de eventos y de otros cantantes, a él siempre le apasionaron los micrófonos, y se fue para mejorar su calidad de vida, para estar mejor económicamente, y no se metía con nadie, solo le interesaban sus objetivos, Solo quería cumplir su sueño”, expresó la familiar.

Regio Clown vivió su niñez en Cali en el barrio El Caney, culminó sus estudios en la ciudad y decidió buscar nuevos horizontes en otro país para convertirse en un profesional. Afirman sus familiares que la música siempre fue su pilar y su familia su motivación.

Se espera que en las próximas horas su cuerpo llegue a la capital del Valle para darle el último adiós en su tierra junto a su familia.