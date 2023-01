Si DeSantis y Trump se enfrentan por la nominación republicana, gana Trum: analista Jesús Márquez

Por primera vez en 100 años, la Cámara de Representantes de Estados Unidos no logró elegir al nuevo presidente, quien sucederá a Nancy Pelosi , tras tres intentos.

El republicano Kevin McCarthy, el gran favorito para sustituir a la demócrata, no logró calmar la revuelta de un grupo de partidarios del expresidente Donald Trump, que lo consideran demasiado moderado. Los congresistas decidieron levantar la sesión hasta para darse tiempo para negociar entre bastidores.

Los republicanos, que obtuvieron una ligera mayoría de los escaños de la Cámara Baja en las elecciones legislativas de noviembre, se proponen usar su control para abrir una serie de investigaciones contra el presidente Joe Biden , por ejemplo, sobre la forma en la que gestionó la pandemia de covid-19.

Pero, ¿qué representa este hecho para el Partido Republicano? Jesús Márquez, analista político republicano, analizó la situación en Mañanas Blu 10 AM y aseguró que esta situación no representa un fracaso para la colectividad y significa “un indicador de que hay democracia. Las reglas lo avalan y el sistema fue creado para que hubiera este tipo de debate. Lo que está pasando es que se requieren 218 votos para elegir al presidente de la Cámara de Representantes, los demócratas no pueden llegar a ese número porque no lo tienen, los republicanos sí, pero 20 se oponen a McCarthy”.

Para el analista, el “factor Donald Trump no tiene nada que ver”. “Los que se están oponiendo, como los que apoyan a McCarthy, apoyan a Trump”, puntualizó.

¿Qué piden los republicanos en desacuerdo?

Explica el analista Jesús Márquez que los 20 partidarios en desacuerdo exigen que haya un comité especial para que investigue al Departamento de Justicia, además, que el líder de ese grupo de 20 dirija el comité. “Es una de las tantas demandas que están haciendo”, recalca.

“Estoy confiado en que entre hoy o mañana se llegue a un acuerdo”, añade.

DeSantis vs. Trump

Si DeSantis y Trump se enfrentan por la nominación republicana, gana Trum, asegura el analista Jesús Márquez.

“El candidato debe ser el que el pueblo republicano elija. Estoy seguro de que Ron intentará ser el presidente. En mi opinión, si se llegan a enfrentar, ganaría Donal Trump, porque tiene más gente en favor, más experiencia”, sostuvo.

“Trump puede decir ‘ya lo hice’ para salir de una de las peores inflaciones en 40 años con Biden”, añadió.