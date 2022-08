“Si me ves, llora”: sequía en Europa reveló aterradores mensajes antiguos grabados en rocas

El pasado mes fue uno de los tres julios más cálidos a nivel mundial desde que hay registros (1991-2020) y el sexto más cálido en Europa, con temperaturas récord a nivel local y nacional en el oeste y norte del continente durante la ola de calor, informa el servicio europeo de observación Copernicus.

Además, la reducción de la extensión de hielo marino tanto en la Antártida como en el Ártico continúan con registros de un 7 y un 4 por ciento menos, respectivamente.

Se batieron récords de temperaturas máximas para un mes de julio y de todos los tiempos en relación a este valor. En la península Ibérica se registró un número inusualmente elevado de días con temperaturas máximas superiores a los 35 ºC.

Debido a esto, las conocidas ‘piedras de hambre’, que solo pueden ser visibles cuando el nivel del agua desciende extremadamente en ríos, por ejemplo, quedaron al descubierto en varios sectores del Río Rin, que cruza por Alemania, entre otros países europeos.

En las ciudades a orillas de los grandes ríos de Europa central existe la tradición (documentada desde el siglo XIII) de colocar marcas para registrar el nivel que alcanzaron las aguas durante riadas e inundaciones históricas. pic.twitter.com/0RAudMpqw1 — Batallitas (@Batallitass) August 8, 2022

Esto habría sucedido después de que, según informó el medio alemán General Anzeiger, la semana pasada el río bajara desde siete hasta 36 centímetros en una sola jornada.

El término de ‘piedras del hambre’ fue dado por los mismos alemanes a las grabaciones antiguas en rocas, que históricamente, han sido marcadas por mensajes relacionados con sequías extremas, ya sea con un año (que hace referencia a la última vez que el río descendió hasta ese nivel) o con frases muy singulares.

“Si me ves, llora” se lee en una de las rocas. “Quien me vio, lloró. El que me vea, llorará”, “La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca”, “Si vuelves a ver esta piedra, llorarás. Así de superficial fue el agua en el año 1417", son algunos de los grabados que se pueden encontrar en estas piedras.

“Quien me vio, lloró. El que me vea, llorará”. pic.twitter.com/5BYch3Osm3 — Batallitas (@Batallitass) August 8, 2022

