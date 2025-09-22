Supertifón Ragasa toca tierra en Filipinas entre miles de evacuaciones

El supertifón Ragasa tocó tierra este lunes en la provincia de Cagayan, en el norte de Filipinas, acompañado de fuertes vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas superiores a 265 que han obligado a las autoridades a evacuar al menos a 10.000 personas, suspender clases y cerrar oficinas.

El supertifón Nando, como se le conoce en el archipiélago, tocó tierra a las 15:00 hora local (7:00 GMT) en la isla septentrional de Panuitan, indicó la Agencia Meteorológica de Filipinas (PAGASA) en un comunicado.

Los servicios de gestión de desastres han evacuado a más de 10.000 personas de forma preventiva en el norte y centro del país asiático debido a la fuerza de Ragasa, el ciclón más potente en lo que va de año en el archipiélago, y que ha obligado también al vecino Taiwán a dar la alerta mientras el supertifón avanza hacia el sur de China.

La Oficina del Presidente también anunció la suspensión de clases y el funcionamiento de oficinas gubernamentales, salvo las encargadas de tareas de emergencia, durante este lunes en más de 30 provincias, incluida en Manila.



Además, más de una decena de vuelos con rutas nacionales han sido cancelados debido al riesgo que supone Ragasa, mientras se ha prohibido la navegación en las zonas de mayor riesgo.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales al año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.

El año pasado el país asiático vivió una inusual avalancha de seis tormentas tropicales consecutivas en menos de un mes que dejaron al menos 164 muertos. Esta serie de ciclones afectaron a unas diez millones de personas, según las autoridades del país, y obligaron a evacuar a más de 650.000 residentes de zonas en riesgo.

Ragasa golpea Filipinas un día después de que decenas de miles de personas saliesen a las calles en todo el país para mostrar su indignación por la corrupción en millonarios proyectos de control de inundaciones, concebidos para mitigar los efectos de las fuertes lluvias desatadas por los tifones y la época de lluvias.

Supuestamente finalizados pero en realidad inexistentes, o de baja calidad, estos proyectos "fantasma" habrían causado pérdidas al erario público de 1.771 millones de euros solo en los últimos dos años, afirmó recientemente el secretario de Finanzas, Ralph Recto.