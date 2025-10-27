Terremoto muy fuerte en el Caribe: descartan amenaza de tsunami para Colombia

Un fuerte sismo, con una magnitud preliminar reportada inicialmente en 6.5, sacudió el Océano Atlántico en la mañana de este lunes, 27 de octubre de 2025. El evento telúrico se registró exactamente a las 08:38 hora local (GMT -4), con un epicentro localizado a aproximadamente 160 kilómetros al este de la isla La Desirade, en el departamento de ultramar francés de Guadalupe.

El informe inicial detalla que, aunque "no se pudo determinar la profundidad del sismo", se presume que fue un evento "poco profundo". Este factor es determinante en la percepción del temblor. Según los análisis sismológicos, "la poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte cerca del epicentro que lo que sería un terremoto más profundo de magnitud similar".

A pesar de la magnitud considerable, los reportes iniciales indican que el impacto en zonas pobladas fue moderado debido a la distancia del epicentro. "El sismo se sintió en una gran región", pero las intensidades variaron significativamente.

La localidad más cercana al epicentro con una población significativa es Beausejour, en Guadalupe, que cuenta con unos 1.700 habitantes y se ubica a 163 kilómetros al oeste del epicentro. En esta zona, los residentes "probablemente experimentaron temblores de intensidad Temblor ligero".



En puntos más alejados del Caribe, como la capital de Granada, Saint George's, ubicada a 551 kilómetros de distancia, el sismo se percibió con una intensidad calificada como "Temblor débil". Hasta el momento, no se han reportado daños materiales significativos ni personas heridas en las islas cercanas.

Descartada la Amenaza de Tsunami para Colombia

Dada la localización del sismo en el Océano Atlántico, se activaron los protocolos de vigilancia de tsunamis en la cuenca del Caribe.

En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un comunicado oficial basado en la información de la Dirección General Marítima (Dimar). A través de su cuenta oficial, la UNGRD informó: "De acuerdo con la @Dimarcolombia, No existe amenaza de #tsunami para la costa #Caribe de Colombia".

El comunicado de la autoridad colombiana hizo referencia a un "#sismo de magnitud 6.8 registrado en las islas Leeward al Noreste del mar Caribe", lo que sugiere que las agencias sismológicas están ajustando la magnitud preliminar del evento, situándola más cerca de 6.8 que de 6.5. Esta discrepancia es habitual en los minutos posteriores a un evento sísmico, mientras se consolidan los datos de diferentes estaciones.

El Contexto Tectónico: ¿Por Qué Tiembla en el Caribe?

Este terremoto no es un evento aislado. La región de las Antillas Menores, donde se ubica Guadalupe, es una de las zonas sísmicamente más activas del planeta. El sismo de hoy ocurrió en la zona de subducción de las Antillas Menores, el borde donde la Placa Tectónica Norteamericana se hunde (subduce) lentamente por debajo de la Placa del Caribe.

Este proceso, que ocurre a una velocidad de aproximadamente 2 centímetros por año, no es fluido. La fricción entre las placas acumula una inmensa cantidad de energía que, al liberarse bruscamente, genera terremotos de gran magnitud.

Esta misma actividad tectónica es la responsable de la formación del arco volcánico de las Antillas Menores, que incluye volcanes activos como La Grande Soufrière, ubicado en la propia isla de Guadalupe.

Históricamente, la región ha sufrido terremotos devastadores. El más significativo en la memoria histórica de Guadalupe fue el terremoto de 1843, estimado con una magnitud superior a 8.0, que causó una destrucción masiva en la isla. El evento de este lunes sirve como un recordatorio de la constante actividad geológica que define al Caribe oriental.

Las autoridades locales en Guadalupe y las islas circundantes, como Antigua y Barbuda o Dominica, se mantienen en estado de alerta monitoreando la posibilidad de réplicas, que son comunes después de un sismo principal de esta magnitud.