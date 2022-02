“Todo por mi hija”: ciudadana ucraniana, madre de niña colombiana, busca salir de Kiev hacia Polonia

La ciudadana ucraniana Olia Kovtun es profesora de inglés, su esposo es ciudadano colombiano y los dos son padres una niña de tres años. Olia Viajó a Ucrania con su hija nacida en el Valle del Cauca, Colombia , para que conociera a su familia materna y de paso se relacionara con su otra patria. Su pareja se quedó en territorio colombiano.

Las hostilidades lideradas por militares rusos sorprendieron a esta maestra ucraniana obligándola a tomar decisiones para proteger su vida y la de su pequeña hija. Su esposo a miles de kilómetros de distancia mantiene constante comunicación con ellas.

En conversación con BLU radio, Olia Kovtun, con voz serena, pero consciente del peligro, entendió que era momento de salir de Kiev. En sus esfuerzos, pidió ayuda a la delegación diplomática de Colombia en Polonia al ser conyugue de un ciudadano colombiano y por la doble nacionalidad de su hija.

“Yo pedí que me ayudarán, escribí a la embajada de Colombia en Polonia y me dijeron que ellos me pueden ayudar si yo llego a Lviv o Polonia. A esta hora no hay información que diga por ejemplo que los vamos a traer en busetas o cualquier medio de transporte a Polonia, nada, (…) pero al menos a través del chat podemos hablar” añadió.

En un acto valiente y decidido esperó que se terminara el toque de queda impuesto en Kiev para tomar de la mano a su hija y con unas pocas pertenecías, emprender el viaje hacia la frontera con territorio polaco.

Inicialmente pensó en alquilar carro particular, pero las cosas cambiaron drásticamente en la madrugada: las fuerzas rusas habían llegado a la ciudad. Por eso, tomó el tren, pero son tantas las personas que buscan salir que perdió el primer viaje, pero luego pudo subir y seguir la odisea con una primera parada en Fastov.

“Estamos en camino a esta hora en tren. Nosotras llegamos esta mañana a la estación de trenes en Kiev, no pudimos salir en el tren de 10:30 porque se fue muy lleno y no dejaron entrar ni siquiera niños, entraron hombres a la fuerza, pero esta vez pusieron policía para que mantuviera el orden, entonces la policía hizo que primero subieran las mujeres con hijos.”

Olia Kovtun cuenta que su madre, al plantearle la idea de irse con ellas, escogió quedarse en su ciudad Kiev, su país Ucrania.

“En esta situación me parece mejor salir, pero mi mamá quiere quedarse, ella es ucraniana vivió toda su vida en Kiev y no quiere salir, porque primero es su tierra y ella trabajó bastante para tener todo lo que tiene y no quiere dejar eso.”

Con el dolor que puede haberle representado dejarla atrás, pero a la vez entendiendo las razones de su madre de quedarse, Olia está clara en su objetivo, cruzar a un territorio más seguro y aunque camina bajo bastante estrés, su motivación se resume en pocas palabras: “Todo lo hago por mi hija”.