Trump agradeció a Ford su decisión de cancelar millonaria inversión en México

Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de Economía de México, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de Ford de cancelar una inversión de 1.600 millones de dólares en ese país.



“Queremos saber qué es lo que verdaderamente le preocupa al presidente Trump para trabajar en conjunto entre los dos países y encontrar sinergias positivas”, señaló.



Garza lamentó la no generación de cerca de 2 mil empleos por la decisión que tomó Ford.



El funcionario mexicano dijo que el país está modernizado para recibir este tipo de inversiones y dijo que esperan que se instale el nuevo gobierno estadounidense para concretar las relaciones que ayuden y beneficien a las dos naciones.



Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció hoy a Ford su decisión de cancelar una inversión de 1.600 millones de dólares en México para construir una planta de montaje de vehículos en San Luis Potosí.



Trump declaró en un tuit: "Gracias a Ford por cancelar una nueva planta en México y crear 700 nuevos empleos en EE.UU. Este es el inicio, viene mucho más".



Ford anunció por sorpresa la cancelación de la construcción de la planta de San Luis Potosí, donde el fabricante estadounidense tenía previsto producir el nuevo Ford Focus.



Hasta entonces, Ford se había negado a modificar sus planes de inversión.



El presidente de Ford, Mark Fields, declaró el mismo martes que la cancelación de la inversión en México es un "voto de confianza" de la empresa en Trump y sus políticas.



Aunque Ford dijo que no construirá la planta, también señaló que mantendrá sus planes de producir el nuevo Focus en México, utilizando la planta que ya existe en la localidad de Hermosillo.



La cancelación de la inversión de 1.600 millones de dólares en México se produce después de que Trump amenazase meses atrás a Ford con la imposición de aranceles aduaneros de hasta el 35 % a los vehículos producidos en México y que son exportados a Estados Unidos.



Trump no ha clarificado si impondrá aranceles aduaneros a los Focus que Ford producirá en Hermosillo (México) para exportar a Estados Unidos tras la cancelación de la construcción de la planta de San Luis Potosí.



También este martes Trump amenazó con la imposición de aranceles aduaneros a General Motors (GM) por producir una de las versiones del Chevrolet Cruze en México.



GM clarificó posteriormente que la mayoría de la producción del Cruze se realiza en Estados Unidos y que sólo una pequeña fracción de los vehículos de ese modelo vendidos en el país son importados de México.