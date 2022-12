Trump comparte vídeos antiislamistas de política británica ultraderechista

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió hoy desde su cuenta de Twitter tres mensajes antiislamistas de una política de extrema derecha británica, en los que se muestran actitudes violentas de musulmanes.



Los videos, que llevan títulos rotundos como "Emigrante musulmán golpea a niño holandés en muletas", "Musulmán destruye estatua de la Vírgen María" y "Pandilla musulmana lanza a adolescente desde un tejado y le da una paliza de muerte", muestran violentas acciones de supuestos musulmanes.



Los mensajes originales reenviados, que no han sido confirmados, proceden de una política ultraderechista británica, Jayda Fransen, del partido Britain First, al que los tribunales británicos han prohibido entrar en mezquitas de Inglaterra y Gales para evitar provocaciones.



Trump no realiza comentario alguno y se limita a compartir los violentos videos sin ofrecer detalles.



El mandatario estadounidense ha defendido la prohibición de entrada de ciudadanos procedentes de varios de mayoría musulmana, religión con la que ha sido muy crítico, aunque la medida ha sido bloqueada temporalmente por los tribunales.



