Trump contra el mundo: anuncia 10 % arancel global en respuesta a golpe de la Corte Suprema de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer aranceles y que tomará "una dirección diferente" en este sentido pese a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar la mayoría de sus gravámenes.

"Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122", anunció Trump, en respuesta al bloqueo de la Corte Suprema a sus aranceles globales.

El presidente Trump calificó de "profundamente decepcionante" y de "decisión terrible" el fallo de la Corte Suprema, que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte, absolutamente avergonzado, por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro pais. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados. Están tan felices y están bailando en las calles. Pero no bailarán por mucho tiempo. Eso se los puedo asegurar Dijo el presidente Donald Trump luego de la decisión de la Corte Suprema de anular la mayor parte de sus aranceles.

"Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional", dijo Trump en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión con una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.