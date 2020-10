Trump contradice a expertos y promete 100 millones de dosis de vacuna para fin de año

El presidente de EE.UU., Donald Trump , contradijo este miércoles a los expertos de los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y prometió que será capaz de distribuir 100 millones de dosis de la vacuna para fin de año.

"Seremos capaces de distribuir 100 millones de dosis de vacunas para el final de 2020, y luego un número muy grande después", aseveró el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump contradicen al propio director de los CDC, Robert Redfield, quien en una audiencia en el Senado de EE.UU., explicó que la vacuna estará disponible entre noviembre y diciembre, pero será distribuida de manera limitada a los grupos con más riesgo de morir por el virus.

Además, Redfield indicó que el público estadounidense podrá acceder a la vacuna "probablemente mirando el tercer, finales del segundo trimestre, tercer trimestre de 2021".

Preguntado al respecto, Trump consideró que Redfield se equivocó, afirmó que se sintió "sorprendido" con sus declaraciones y explicó que lo llamó por teléfono para explicarle que había cometido un "error".

"Creo que cometió un error cuando él (Redfield) dijo eso, simplemente es información incorrecta. Le llamé y no me dijo eso y creo que quizás se confundió con el mensaje, quizás lo dijo de manera incorrecta. No, estamos listos para ir adelante de manera inmediata", aseguró el mandatario.

Trump afirmó el martes que la vacuna podría estar lista "en cuatro semanas" y hoy insistió en que será anunciada "en octubre", "quizás a mediados de octubre", "un poco después de octubre" o "en noviembre, aunque no más tarde que eso".

Para ser distribuida al público estadounidense, cualquier vacuna debe recibir el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés), la agencia gubernamental que se encarga de aprobar el uso de nuevos fármacos, vacunas y otros productos relacionados con la salud pública.

Las farmacéuticas Pfizer, Moderna y AstraZeneca llevan a cabo en EE.UU. estudios de la vacuna que ya están en la fase 3, pero aún no han entregado su producto a la FDA para que los examine.

Una vez que la FDA apruebe la vacuna, las autoridades podrán distribuir las primeras dosis en solo 24 horas, anunció este miércoles Paul Ostrowski, que supervisa la logística de la Operación Warp Speed (Máxima Velocidad), lanzada por el Gobierno para acelerar los esfuerzos para contener la pandemia.

EE.UU. es el país del mundo más afectado por la pandemia, con 6,6 millones de casos detectados y más de 196.000 fallecidos, de acuerdo a los datos independientes de la Universidad Johns Hopkins.