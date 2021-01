Trump desmiente información que asegura que Pence le dijo que no podía “bloquear victoria de Biden”

Varios medios estadounidenses, como el New York Times y CNN , aseguran que fuentes les revelaron que Mike Pence le dijo al presidente Donald Trump que no podía “bloquear la victoria de Biden”, esto a propósito de la sesión del Congreso de este miércoles en la que el vicepresidente deberá declarar a Biden como ganador de las elecciones.

Trump calificó las supuestas declaraciones como “fake news” y aseguró que tanto él como Pence están “de acuerdo en que él, como vicepresidente, tiene el poder de actuar”.

Asegura que Pence tiene varias opciones para no declarar a Biden ganador. “Puede no certificar los resultados o enviarlos de nuevo a los estados”, dice el comunicado.

Comunicado de prensa Trump sobre Mike Pence// Suministrada

Según las leyes que rigen el proceso electoral de EE.UU., ambas cámaras del Congreso deben reunirse este miércoles en una sesión conjunta para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.

La sesión, que debe estar dirigida por el vicepresidente estadounidense -en este caso, el republicano Mike Pence -, normalmente es una mera formalidad para validar unos resultados que ya ha corroborado el Colegio Electoral, que se reunió el pasado 14 diciembre en cada estado y ratificó la victoria de Biden.

Sin embargo, basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.

Publicidad

La sesión debería terminar, irremediablemente, con Pence declarando a Biden como ganador de las elecciones, por mucho que se alargue la reunión y que Trump y sus aliados confíen en que el vicepresidente pueda de alguna forma influir en el proceso y manipularlo, algo que los tribunales ya han aclarado que no es posible.

"Espero que Mike Pence nos ayude. Si no lo hace, no me caerá tan bien", dijo Trump este lunes durante un mitin en Georgia.