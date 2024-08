Trump dice que espera "ansioso" debates presidenciales con Kamala Harris

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano, Donald Trump, dijo este jueves que espera "ansioso" los tres debates presidenciales que ha propuesto para septiembre y que la candidata demócrata, Kamala Harris, rehuye dar ruedas de prensa.

"Estamos esperando ansiosamente las fechas (de los debates televisados) del 4, 10 y 25 de septiembre" porque "creo que tenemos que decir las cosas claras", dijo el expresidente republicano (2017-2021) en su primera aparición pública desde que Harris eligió al gobernador de Minesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula.

En una rueda de prensa en el club de su residencia de Mar-a-Lago, en el sur de Florida, el exmandatario propuso tres cara a cara en los canales Fox, ABC y NBC, en lugar del que estaba previsto el 10 de septiembre en ABC.

ABC News ya señaló hoy que acepta transmitir el eventual debate presidencial del próximo 10 de septiembre, precedido por el que se llevaría a cabo en Fox el 4 del mismo mes. El cara a cara en NBC sería el 25 de septiembre.

Horas después de conocerse la cronología de debates propuesta por Trump, Harris escribió en su cuenta de X: "Tengo entendido que Donald Trump finalmente se ha comprometido a debatir conmigo el 10 de septiembre" en ABC News.

Y aseguró que ella también, por su parte, espera con "ansias" el cara a cara, aunque no confirmó si acepta las otras dos citas propuestas por el magnate neoyorquino.

Trump atacó duramente a Harris desde Mar-a-Lago por no ofrecer una conferencia de prensa ni sentarse para entrevistas desde que el presidente Joe Biden se hizo a un lado de su campaña de reelección presidencial y ella lanzó su campaña para la Casa Blanca.

Y se mostró convencido de que Harris "no va a dar ninguna conferencia de prensa, porque no sabe". "No es lo suficientemente inteligente para hacer una conferencia de prensa, y lo siento", dijo el exmandatario desde Mar-a-Lago.

Cree el republicano que Harris "se está derrumbando" y que esa caída será definitiva cuando los estadounidenses "se enteren del mal trabajo que ha hecho (Harris) en la frontera sur con México.

"La peor frontera de la historia" de EEUU

"Ella trata de decir que no tuvo nada que ver con la frontera, pero la designaron para dirigir la frontera. Nunca fue allí. Fue a un lugar, pero era un lugar al que le encantaría ir a cenar con su esposo, un lugar que no formaba parte del problema ni estaba cerca de la frontera", atacó.

Trump aseguró que "tenemos la peor frontera de la historia del mundo", con millones de personas sin papeles entrando, algo que "nuestro país no puede sostener".

Y sostuvo que sus mítines han tenido más público y entusiasmo que los recientes eventos de campaña de su rival demócrata y su compañero de fórmula, Walz.

Quitó, así, importancia a las multitudes que ha congregado la fórmula Harris-Walz desde que iniciaron una gira por estados clave el martes.

"Yo he tenido entre diez, veinte y treinta veces más multitudes", indicó Trump, quien aseguró que 25.000 personas fueron a su mitin de Grand Rapids (Míchigan) y entre 20.000 y 25.000 en el de Harrisburg (Pensilvania), pero muchas no pudieron entrar. El primer lugar tenía un aforo para 12.000 personas y el segundo para 7.000.

Se refirió también a la feroz polarización política que vive el país sumido en una crisis económica y advirtió que EE.UU. "nunca ha estado en este peligro antes, tanto económicamente como desde una perspectiva externa".

"Rusia ya no nos respeta. China ya no nos respeta. Corea del Norte, (su presidente) Kim Jong-un me quería mucho. Estamos en gran peligro. Estamos en gran peligro de entrar en la Tercera Guerra Mundial", alertó.

Desinformación sobre China

A su juicio, "hay mucha desinformación difundida sobre China", pero se mostró convencido de que, de volver a la Casa Blanca, se llevará muy bien con el gigante asiático: "El presidente Xi de China y yo éramos muy buenos amigos", acotó.

En clave interna, alertó de que EEUU presenta "una economía muy mala en ese momento. Podríamos estar en medio de una depresión, no una recesión; una depresión, y no pueden tener eso. Así que creo que me irá bien con todos, especialmente cuando se conozcan los hechos".

Trump convocó esta rueda de prensa luego de que Harris recortó ventaja en las encuestas con respecto a Trump en los estados del sur y suroeste, una zona que estaba cómodamente del lado del conservador antes de que el presidente Joe Biden renunciara a buscar la reelección.

La media de encuestas de FiveThirtyEight en Arizona ha pasado de dar más de dos puntos de ventaja a Trump a quedar a solo un punto, mientras que la media de RealClearPolitics (RCP) le da al republicano una ventaja de casi tres puntos frente a los cinco de hace un mes.