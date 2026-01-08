En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

"La reconstruiremos de una manera muy rentable", declaró Trump al Times. "Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

Trump durante la rueda de prensa de Mar-a-Lago
Trump durante la rueda de prensa de Mar-a-Lago
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad