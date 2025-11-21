En vivo
Trump evoca la pena de muerte para demócratas que instaron a militares a la desobediencia

Trump evoca la pena de muerte para demócratas que instaron a militares a la desobediencia

"Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS???", exclamó Trump en su red Truth Social.

