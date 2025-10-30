Trump y Xi pactan apaciguar su disputa comercial: estos son los acuerdos de la cumbre

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaron el jueves reducir las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China: Washington recortará algunos aranceles y Pekín mantendrá el flujo de suministros de las vitales tierras raras.

Trump calificó su primer cara a cara con Xi en seis años como un "gran éxito", mientras que el líder chino dijo que ambos alcanzaron un "importante consenso" para resolver una disputa económica que ha perturbado los mercados y las cadenas de suministro.

"Creo que fue una reunión increíble", dijo Trump tras el encuentro con Xi en la ciudad surcoreana de Busan. Elogió al dirigente como "un tremendo líder de un país muy poderoso" y anunció que visitaría China en abril.

Donald Trump Foto: AFP

El magnate republicano también reveló que tras la reunión el gigante asiático va "a comprar grandes cantidades, enormes cantidades de soja y otros productos agrícolas de forma inmediata".



La medida puede significar un balde de agua fría para países latinoamericanos como Brasil y Argentina, que han aumentado sus exportaciones al gigante asiático en medio de la disputa entre Washington y Pekín.

En el caso de las tierras raras, esenciales para industrias como la defensa y la tecnología, Trump precisó que se firmó un pacto prorrogable de un año para garantizar el suministro por parte de China.

El Ministerio de Comercio del país asiático confirmó que suspenderá durante un año ciertas restricciones a las exportaciones, incluidas las de tierras raras, un sector en el que tiene un enorme dominio.

Publicidad

"Se ha resuelto todo lo relacionado con las tierras raras, y eso es para el mundo", dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

Afirmó que el líder chino también accedió a "trabajar muy duro para detener el flujo" del mortal opioide fentanilo, un comercio en el que Washington ha acusado a Pekín y México de ser cómplices.

"Impuse un arancel del 20% a China debido a la entrada de fentanilo (...). Y, basándome en sus declaraciones de hoy, voy a reducirlo en un 10%", dijo el magnate.

Presidente Donald Trump Foto: AFP

Publicidad

"Socios y amigos"

Ninguno de los dos líderes hizo declaraciones inmediatamente después de su reunión, que duró alrededor de una hora y 40 minutos.

Trump se dirigió directamente al Air Force One, saludando y levantando el puño, mientras Xi subió a su limusina.

Trump anunció pausa de 90 días en aranceles para Colombia y el mundo, excepto China que tendrá 125 % Foto: AFP

El presidente chino dijo antes de que comenzara el encuentro que ambas potencias "deben ser socios y amigos".

Sentados frente a frente durante su cita, cada líder estuvo flanqueado por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y su par chino, Wang Yi.

En un movimiento inesperado, Trump anunció menos de una hora antes del encuentro que instruyó "al Departamento de Guerra para que comience a probar" armas nucleares "en igualdad de condiciones".

El mandatario añadió que, en términos de arsenales nucleares, China ocupa un "distante tercer lugar" detrás de Estados Unidos y Rusia, "pero que en cinco años estará a la par".



Corona de logros

Ambos líderes coincidieron en Corea del Sur para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebra hasta el sábado en la ciudad sureña de Gyeongju.

Fue la última parada de una gira por Asia en la que Trump ha recibido elogios y regalos, incluida una réplica de una antigua corona de oro coreana.

Publicidad

En Japón, la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, dijo que nominaría a Trump para el Premio Nobel de la Paz y le obsequió un palo de golf y una pelota de golf chapada en el metal amarillo.

Sin embargo, las esperanzas del republicano de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un en la Zona Desmilitarizada se desvanecieron.

El magnate afirmó, no obstante, que se encontrarán en un "futuro no muy lejano".

Publicidad

El jueves elogió la alianza militar con Seúl como "más fuerte que nunca" y dio luz verde para que Corea del Sur construya un submarino de propulsión nuclear.

Otro tema que se esperaba en las conversaciones entre Trump y Xi era Taiwán, ante las especulaciones de que Pekín podría presionar al magnate para que suavizara el apoyo de Estados Unidos.

Sin embargo, Trump dijo que la isla autónoma, a la que China reclama como suya, "nunca se mencionó".