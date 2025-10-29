Trump insiste en que tras ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico "irá por tierra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que, tras los recientes bombardeos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, su administración iniciará operaciones terrestres para combatir lo que denomina “las drogas del mar”. Las declaraciones se produjeron durante su viaje a Corea del Sur, donde el mandatario asiste a una cumbre bilateral con su homólogo Lee Jae Myung, y antes de su encuentro programado con el presidente de China, Xi Jinping.

Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, Trump defendió los ataques que dejaron 14 muertos y un sobreviviente y afirmó que se trató de acciones legítimas contra redes criminales transnacionales.

“Ayer acabamos con cuatro lanchas y realmente estamos deteniéndolas. Ya no están viniendo por el mar, sino por tierra, pero en menor cantidad. Si es necesario —y probablemente lo será— vamos a golpearlas por tierra”, señaló el mandatario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el único sobreviviente de los bombardeos está bajo custodia de las autoridades mexicanas. Según fuentes del Comando Sur de EE. UU., se han realizado 13 ataques en lo que va del mes, con un saldo total de 57 personas muertas, como parte de la denominada “Operación Marea Limpia”, impulsada por Washington.



Trump ha situado la lucha antidrogas en el centro de su agenda de seguridad, respaldado por legisladores republicanos que consideran la estrategia un éxito. La representante María Elvira Salazar, de Florida, afirmó en entrevista con Fox News que “la producción de cocaína en Colombia está fuera de control” y que “ha aumentado un 300 % durante el gobierno del presidente Gustavo Petro”.

En respuesta, desde Arabia Saudita, donde cumple una visita oficial, el presidente Petro calificó los bombardeos como un “crimen de guerra” y cuestionó su verdadera motivación. “No hay necesidad de tirar misiles. Es absolutamente ineficaz y no parece dirigida a incautar cocaína, sino a una invasión. Tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de las drogas ilícitas”, expresó.

Petro también señaló que el fentanilo representa una amenaza mucho más grave para los Estados Unidos que la cocaína. “Es treinta veces más peligroso un fentanilo que la cocaína, y por tanto el esfuerzo de Estados Unidos debería ser treinta veces mayor frente al fentanilo. La diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir América Latina”, añadió.

Publicidad

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, respaldó las declaraciones del presidente Trump al afirmar que los carteles de la droga “son el Al Qaeda del hemisferio occidental” y que las fuerzas militares estadounidenses actuarán sin restricciones.

Mientras tanto, el Comando Sur informó del reposicionamiento de sus buques y destructores en el Caribe debido a la amenaza del huracán Melissa, aunque sin especificar cuáles unidades fueron desplazadas.

Trump regresará a Washington tras su reunión con Xi Jinping, donde se espera que informe al Congreso estadounidense sobre la siguiente fase de la ofensiva antidrogas, que incluiría operativos terrestres en territorio latinoamericano, una decisión que podría agravar aún más las tensiones diplomáticas en la región.

