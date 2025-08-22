Trump ya pone en la mira a estas dos ciudades en su ofensiva contra el delito

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes, 22 de agosto de 2025, que Chicago y Nueva York serán las próximas grandes ciudades del país en ser blanco de una ofensiva federal contra la delincuencia.

"Haremos que nuestras ciudades sean sumamente seguras", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Creo que Chicago será la siguiente y luego ayudaremos con Nueva York", añadió.

La estrategia del gobierno federal ya ha sido aplicada en otras urbes como Portland, donde el despliegue de agentes provocó fuertes protestas y denuncias por el uso excesivo de la fuerza. Posteriormente, autoridades locales de Chicago y Nueva York criticaron la medida, al considerar que representa una intromisión en sus competencias, mientras la Casa Blanca insiste en que el objetivo es garantizar el orden público.



Autoridades locales critican la medida y advierten intromisión

El anuncio también tiene una lectura política: Trump ha vuelto a colocar el discurso de “mano dura” contra la delincuencia como una de las prioridades de su gobierno. Con la intervención en grandes ciudades como Chicago y Nueva York busca reafirmar su imagen de líder que garantiza orden y seguridad desde la Casa Blanca.

Sin embargo, críticos como la alcaldesa Muriel Bowser, en Washington, y periodistas estadounidenses, ya han advertido que la estrategia podría escalar las tensiones en lugar de reducir la violencia, ya que el despliegue federal ha sido cuestionado en otras ciudades por presuntos abusos de autoridad. Para analistas, el tema abre un debate entre la seguridad ciudadana y el respeto a la autonomía local.