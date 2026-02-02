En vivo
Turista de 65 años muere tras ataque de un elefante salvaje en parque nacional de Tailandia

Turista de 65 años muere tras ataque de un elefante salvaje en parque nacional de Tailandia

Un testigo dijo que escuchó sonidos de elefante y gritos de auxilio y que, al acudir a inspeccionar la zona, encontró el cuerpo sin vida del turista.

