Ucrania: baile de camarógrafo y mujer en Bucha, el mágico momento que hizo olvidar la guerra

Mais au milieu de cette horreur, Svetlana, excellente danseuse de Salsa. Elle me regarde et demande d'où je viens. Je lui réponds: "De Colombie". Elle me dit qu'elle sait danser la salsa et qu'elle dansait bcp à Kiev avant. Je lui propose de danser...Elle dansait mieux que moi 😌 pic.twitter.com/IUBhVe9MCi