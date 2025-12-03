En vivo
UE acuerda dejar de importar gas natural a Rusia y eliminar gradualmente el petróleo

UE acuerda dejar de importar gas natural a Rusia y eliminar gradualmente el petróleo

En un comunicado, el Parlamento Europeo precisó que las importaciones de gas natural licuado (GLN) se acabarían como tarde el 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas de gasoducto finalizarían como muy tarde el 1 de noviembre de 2027.

