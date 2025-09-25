Último video de jóvenes halladas sin vida en casa: se subieron a carro antes de desaparecer

La policía confirmó el pasado miércoles 24 de septiembre el hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes en una vivienda ubicada en la intersección de Jáchal y Chañar, en Florencia Varela, Argentina, en la misma zona donde se había registrado la última señal de uno de sus teléfonos celulares. Los restos fueron encontrados en el patio de la casa, a unos 45 kilómetros del sitio donde habían sido vistas por última vez.



El último registro de las jóvenes con vida

Brenda, Morena y Lara habían desaparecido el viernes 19 de septiembre en la rotonda de Crovara y El Tiburón, en la localidad bonaerense de La Tablada. Ese mismo día, las cámaras de seguridad captaron el instante en que las tres subieron de manera voluntaria a una camioneta, convencidas de que asistirían a un supuesto evento.

Las imágenes permitieron a los investigadores obtener una patente, aunque el rastro se perdió poco después. El vehículo secuestrado el martes en la tarde no coincidía con el que aparece en el registro. Los celulares de las víctimas se apagaron el sábado en horas de la noche, sin que desde entonces hubiera más contacto.

🚨Confirmaron oficialmente que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son los de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)

Una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker con patente adulterada, en La Tablada.… pic.twitter.com/Pba9OOhB3M — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 24, 2025

Una trampa mortal

De acuerdo con fuentes judiciales, las jóvenes cayeron en una emboscada planificada por una organización narco transnacional. “Los cuerpos estaban descuartizados”, señaló un vocero de la investigación.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que la “sesión de tortura y asesinato” fue transmitida en vivo en un grupo cerrado de seguidores de la banda criminal, un hecho que aumenta la conmoción en torno al caso.



Hallaron muertas a Brenda, Morena y Lara Foto: redes sociales