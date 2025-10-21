En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Un terremoto de magnitud 5 sacude la República Dominicana

Un terremoto de magnitud 5 sacude la República Dominicana

El temblor se sintió fuerte en varios puntos del país, incluida la capital, según reportes de usuarios de las redes sociales, incluso algunos empleados abandonaron sus puestos de trabajo.

Terremoto república dominicana
Terremoto en República Dominicana
Foto: SGC
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Un terremoto de magnitud 5 sacudió este lunes la República Dominicana, sin que hasta el momento se tenga información de daños físicos o materiales.

El movimiento se produjo a las 3:13 hora local a una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó en la provincia San José de Ocoa, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo, indicó el informe preliminar del Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD).

Terremoto en república dominicana
Terremoto en república dominicana

El temblor se sintió fuerte en varios puntos del país, incluida la capital, según reportes de usuarios de las redes sociales, incluso algunos empleados abandonaron sus puestos de trabajo.

La isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas áreas marinas próximas. En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad.

