Una bala perdida terminó con la vida de un niño de 8 años que estaba jugando

Hay consternación en Argentina tras la muerte de Emir Barboza, un niño de apenas 8 años que perdió la vida al ser alcanzado por una bala perdida mientras jugaba con amigos frente a su casa. El trágico hecho ocurrió la noche del lunes 13 de octubre en el departamento de Rawson, provincia de San Juan, cuando una pelea entre tres familias terminó en un violento tiroteo.

De acuerdo con medios locales, el enfrentamiento involucró a integrantes de los clanes Limolle, Carrizo y Barboza, quienes habrían iniciado una discusión que rápidamente escaló a disparos. En videos difundidos en redes sociales se observa el caos desatado durante la riña, que dejó como saldo la muerte del pequeño Emir.

Según relató Rosa, la madre del menor, su hijo se encontraba jugando con otros niños en la calle cuando se escucharon las detonaciones. “De un momento a otro cayó al suelo, no sabíamos qué pasaba, hasta que vimos la sangre en su pecho”, contó entre lágrimas. El niño fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde intentaron reanimarlo, pero lamentablemente falleció poco después de la medianoche.

Tras el hecho, la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo en la zona y detuvo a siete personas presuntamente vinculadas con la balacera. Los arrestados fueron identificados como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor de edad, identificado por las iniciales L.B..



Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos armas de fuego, las cuales están siendo sometidas a peritajes balísticos para determinar de cuál de ellas provino el disparo que terminó con la vida del niño.