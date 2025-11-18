En vivo
Una familia completa de turistas murió intoxicada al interior de un hotel: esto se sabe

Los dos niños, de tres y seis años, murieron el jueves, la madre al día siguiente y el padre, que estaba en coma, falleció este lunes 17 de noviembre de 2025.

Referencia familia en la playa.
Foto: ImageFx
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

