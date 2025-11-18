Una pitón de 60 kilos apareció en el baño y desató el pánico en una familia

Lo que parecía un daño menor en el techo de un baño terminó convirtiéndose en una escena como de una película de terror para una familia de Kedah, en Malasia. Una adolescente de 15 años descubrió que detrás de un aparente agujero en la tablaroca se ocultaba una enorme pitón de aproximadamente 60 kilos, un hallazgo que desató pánico y una rápida movilización de las autoridades locales.

Según relataron medios de la región, la joven ingresó al baño y notó una abertura inusual en el techo. Acostumbrados a la presencia ocasional de serpientes en la zona, decidió alertar a su madre, Nor Hayati Muhammad Rajab. La mujer, alarmada, utilizó la cámara de su celular para observar con mayor detalle y fue entonces cuando confirmó que el techo no estaba a punto de colapsar, sino que escondía una serpiente de gran tamaño.

Nor Hayati declaró al Straits Times que abandonó de inmediato una reunión familiar para regresar a su hogar después de recibir la fotografía enviada por su hija. Lo que al principio parecía una tela con estampado batik terminó siendo la piel del reptil, cuya presencia representaba un riesgo para toda la familia.

Ante la gravedad de la situación, la mujer solicitó apoyo de los servicios de emergencia. En pocos minutos, miembros de la Fuerza de Defensa Civil de Malasia arribaron al lugar con equipo de protección para realizar el rescate. Durante la inspección, parte del cuerpo del animal cayó a través del agujero del techo, dejando al descubierto su imponente tamaño y sorprendiendo a los presentes.



Con herramientas especiales, los rescatistas lograron retirar a la pitón, que cayó con fuerza al suelo antes de ser asegurada. Finalmente, el animal fue resguardado por las autoridades y trasladado a un área natural lejos de la zona residencial.

Los especialistas explicaron que la presencia de la serpiente podría estar relacionada con la cercanía de la vivienda a un pantano, lo que facilita que estos reptiles busquen refugio en estructuras habitadas. La familia, aunque aún impactada, no sufrió lesiones y agradeció la rápida actuación de los equipos de emergencia.