Una valla en la frontera enciende polémica: ofrece millonaria recompensa por Maduro y Cabello

La frontera entre Colombia y Venezuela amaneció este fin de semana con una escena que dejó sorprendidos a muchos transeúntes: una valla gigante con la recompensa que ofrece Estados Unidos por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro y de su ministro de Interior, Diosdado Cabello.

El aviso fue instalado en la autopista internacional Simón Bolívar, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, justo en el paso que conecta a Cúcuta con el estado Táchira. La publicidad, en inglés, ofrece hasta 50 millones de dólares por Maduro y 25 millones por Cabello, acusados de delitos relacionados con narcotráfico y conspiración para el narcoterrorismo.



Recompensa millonaria de Estados Unidos

La instalación de esta valla se da pocos días después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reiterara la recompensa de 50 millones de dólares por el mandatario venezolano. Esta cifra se suma a la anunciada en enero pasado por 25 millones de dólares para quien entregue información sobre Diosdado Cabello.

Las acusaciones contra ambos no son nuevas. Desde 2020, durante la presidencia de Donald Trump, Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo. Washington sostiene que el Gobierno venezolano está ligado al Cartel de los Soles, una organización señalada de coordinar operaciones internacionales de droga y catalogada como terrorista.



Valla sin permiso en Villa del Rosario

El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, José Guillermo Ruiz, aseguró a la agencia EFE que la instalación de la valla no contó con ningún tipo de autorización municipal. “El subsecretario de control urbano confirmó que no existía permiso alguno y se solicitó el desmonte de la publicidad”, afirmó el funcionario, dejando claro que el aviso apareció sin seguir los trámites correspondientes.

El hecho genera debate en la zona de frontera, donde este tipo de mensajes tienen un fuerte impacto por la cercanía política, social y económica con Venezuela.



Tensiones en el Caribe

La aparición de la valla coincide con el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Tres buques de la Armada con unos 4.000 soldados fueron enviados cerca de aguas venezolanas. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la misión busca frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Cartel de se busca a Maduro y Diosdado Cabello Foto: X; @jorgemoralopez

La tensión en la región se mantiene, mientras en Venezuela las milicias leales al Gobierno de Maduro adelantan jornadas de alistamiento en cuarteles y plazas. La valla en Villa del Rosario se convirtió así en un nuevo símbolo de la presión internacional sobre el régimen venezolano.

