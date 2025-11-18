¿Venezolanos en el exilio apoyan una intervención militar por parte de Estados Unidos?

El debate sobre una posible intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos ha cobrado nueva relevancia. José Colina, exmilitar venezolano y presidente de Venezolanos Perseguidos en el Exilio (VPEX), una organización con un importante en el Congreso norteamericano, afirmó que su grupo apoya rotundamente la acción de fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro.

Colina sostiene que en Venezuela impera un régimen nefasto que es dictatorial, viola los derechos humanos y utiliza la usurpación del poder y la geografía para impulsar actividades de narcotráfico.



Llamamiento a la fuerza

Desde hace tiempo, VPEX ha solicitado a Estados Unidos que actúe militarmente contra el régimen venezolano, basándose en la conexión del gobierno con el narcotráfico. Según Colina, los delincuentes deben ser tratados con acciones de fuerza. Él enfatiza que Maduro se mantiene en el poder gracias al apoyo de militares corruptos que poseen el monopolio de las armas. Por lo tanto, una acción por la fuerza sería lo más correcto y adecuado para lograr un cambio.

La salida de Maduro, aunque no garantiza que las personas correctas lleguen al poder, se considera un paso importante, dado que el líder venezolano solo cuenta con el acuerdo de generales corruptos que lo mantienen, sin apoyo de la población ni de otros sectores de las fuerzas armadas.



Cartel de los Soles

VPEX envió una carta a la Casa Blanca solicitando que el Cartel de los Soles fuera designado como organización terrorista extranjera. Esta designación, anunciada seis meses después de la petición, entrará en vigor el 24 de noviembre. Colina explicó que esta medida permitirá a Estados Unidos actuar en un operativo militar en territorio venezolano contra los carteles de narcotráfico, sin necesidad de autorización del Congreso. Esta acción no sería un ataque contra Venezuela, sino un ataque directo contra células de narcotráfico que usan la estructura militar venezolana para facilitar sus operaciones.

VPEX espera que esto no solo combata el narcotráfico, sino que también facilite una transición y el cambio de régimen en Venezuela.



El diálogo de Maduro: una trampa para pertuarse en el poder

Respecto a las solicitudes de diálogo face-to-face enviadas por Maduro al presidente Trump, Colina advirtió que el líder venezolano solo busca la manera de permanecer en el poder y que Estados Unidos no debe "caer en esa trampa". Para VPEX, el único diálogo posible con Maduro debe centrarse en las condiciones de su salida del poder.



El exmilitar argumenta que si no se actúa por la fuerza, Maduro se convertirá en uno de los hombres más poderosos de América Latina, utilizando la narrativa de que "Estados Unidos no pudo con él". Colina aseguró que Maduro y su régimen jamás han cumplido con ningún proceso de negociación.

Escuche aquí la entrevista: