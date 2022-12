Venezuela busca crear un fantasma militar para aferrarse al poder: Duque

Desde Nueva York, el presidente Iván Duque arremetió contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Insistió en que es una dictadura y volvió a descartar la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.



“En este momento la dictadura lo que busca es crear un fantasma militar para aferrarse al poder. Nosotros no nos podemos dejar caer en ese juego”, manifestó el mandatario.

Vea también: Inviable es dialogar con una organización que no cesa su actividad criminal: Duque



Y es que aunque el tema de una posible intervención militar en Venezuela ha sido mencionado varias veces en los últimos días, Duque ha insistido en que la política de su gobierno nunca será belicista.



“La lucha debe ser diplomática, democrática, multilateral y coordinada, pero siempre haciendo el cerco diplomático para que haya una transición hacia la democracia”, dijo Duque.



La crisis en Venezuela será uno de los temas principales de la visita de Duque a Nueva York. El martes, incluso, participará en un panel con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamado ‘Refugees and migrants from Venezuela: towards a regional response’.



El tema también será abordado por Duque en la reunión bilateral que sostendrá el martes con el presidente Donald Trump. Incluso, el jefe de Estado hará un llamado a la comunidad internacional en su discurso ante el pleno de la ONU para tratar el problema de la migración masiva de venezolanos en la región.

