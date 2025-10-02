Venezuela denuncia internacionalmente incursión de aviones estadounidenses en su territorio

Los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de Venezuela denunciaron y rechazaron “la incursión ilegal” de aeronaves de combate de Estados Unidos, que fueron detectadas a aproximadamente 75 kilómetros de sus costas, dentro de la región de información de vuelo de Maiquetía.

Según el comunicado, la maniobra fue identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) y “constituye una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional”.

El Gobierno afirmó que la incursión puso en riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el mar caribe. Según Caracas, “este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas por el Gobierno Bolivariano, lo que configura un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado”.

Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos Foto: AFP, referencia

A través del comunicado, exigieron a Peter Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, “que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional”.



Asimismo, señalaron que presentarán la denuncia ante el secretario general de la ONU, el Consejo de Seguridad, la OACI y la CELAC, con el fin de que estos organismos adopten medidas “que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas”.

Finalmente, reiteraron que no aceptarán “intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera” y que, además, ejercerán su derecho a la defensa de la soberanía nacional, mientras la Fuerza Armada advirtió que permanecerá vigilante en la protección del espacio aéreo mediante su sistema de defensa aeroespacial.