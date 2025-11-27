Venezuela revocó concesión para operar en su espacio aéreo a seis aerolíneas internacionales

El Gobierno de Nicolás Maduro revocó este miércoles la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca y Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estado promovidas por EE.UU. y cancelar sus vuelos "unilateralmente" hacia y desde Venezuela, según una publicación del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La decisión se produce luego de que el Gobierno diera un plazo de 48 horas, que venció este miércoles al mediodía (16:00 GMT), a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela.

Iberia, TAP, Avianca, Latam, Turkish y Gol cancelaron los viajes luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara a los aerolíneas comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó en la noche del miércoles que el Gobierno de su país "decide quién vuela y quién no" y "se reserva el derecho de admisión".



Latam vuelos a Caracas desde Bogotá Foto: AFP

"El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema", manifestó Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en la nación suramericana.

Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el Gobierno de Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen que saque del poder a Maduro, aunque la Administración de Donald Trump asegura que estas acciones se llevan a cabo para combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica.