Venezuela revocó concesión para operar en su espacio aéreo a seis aerolíneas internacionales

Venezuela revocó concesión para operar en su espacio aéreo a seis aerolíneas internacionales

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó en la noche del miércoles que el Gobierno de su país "decide quién vuela y quién no" y "se reserva el derecho de admisión".

