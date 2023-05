Video: así fue el ataque con drones a Moscú

El asesor de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podolyak, negó hoy que Ucrania tenga una "relación directa" con el ataque de este martes con drones contra Moscú, al tiempo que pronosticó que se incrementará el número de esos ataques.

"Los ataques los observamos con mucho gusto y pronosticamos que el número de ataque irá en aumento, pero desde luego no tenemos relación directa con ellos", dijo Podolyak en una intervención en directo del canal de Youtube del periodista ruso Alexandr Plúshev.

El asesor bromeó con que el ataque contra Moscú entra en "el ámbito de la inteligencia artificial. Posiblemente no todos los drones estén dispuestos a atacar Ucrania y quieran regresar adonde sus creadores y preguntarles por qué los lanzan contra los niños de Ucrania, contra Kiev", explicó.

Recalcó que lo que ocurre en Moscú no importa en lo más mínimo en Ucrania, donde la preocupación son las decenas de drones y misiles lanzados contra Kiev solo en los dos últimos días.

"Ayer, cuando hubo ataques con 11 misiles balísticos Iskander a plena luz del día, nuestros niños corrían gritando hacia los refugios. Esto es lo que nos preocupa", agregó

Podolyak señaló que en mayo se han lanzado casi 20 ataques contra Kiev, cuando en el centro de la ciudad -subrayó- no hay ninguna instalación militar.

Expresó que no comprende cómo "la gente cree que puede jugar un juego unilateral, que puede destruir un Estado soberano de manera absolutamente impune y que después de 15 meses (de guerra) no haya entendido que no se firmará un acuerdo de líneas de separación para luego decir que han puesto de rodillas al mundo".

En la víspera de los ataques a Moscú, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, expresó su indignación por el hecho de que los moscovitas tengan una vida normal, mientras que los ucranianos sufren constantemente los bombardeos rusos.

"¿Por qué?", preguntó Klitschko durante un maratón informativo, y dirigió su pregunta al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny.

Así fue el ataque con drones en Moscú: