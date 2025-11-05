Video del momento exacto en que avión se estrella tras despegar y deja al menos 7 muertos

Una tragedia aérea sacudió a Louisville, Kentucky, la tarde de este martes, cuando un avión de carga de la aerolínea UPS se estrelló pocos minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali.

El vuelo tenía como destino Honolulu, pero un fallo aún no determinado provocó su caída, dejando al menos siete personas muertas y varias más heridas, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el vuelo 2976 despegó alrededor de las 5:15 p. m. del 4 de noviembre. Apenas minutos después, la aeronave perdió estabilidad y terminó impactando contra una zona comercial cercana al aeropuerto, provocando una explosión que desató un incendio de grandes proporciones.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto del siniestro. En las grabaciones se observa cómo el avión se precipita y estalla en llamas, mientras una columna de humo negro se eleva sobre la autopista y el área de estacionamiento.



En otros clips, se aprecia la intensa labor de los bomberos y equipos de emergencia intentando sofocar el fuego entre los escombros y los vehículos incendiados. Las imágenes, compartidas por testigos, han causado conmoción a nivel nacional.

“El número de fallecidos ha alcanzado al menos siete, y lamentablemente podría aumentar”, expresó en X el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, quien añadió que los servicios de rescate permanecen en la zona trabajando para extinguir las llamas y asistir a las víctimas.

Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, que ocurrió en medio de un contexto complicado para la aviación estadounidense.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, había advertido recientemente sobre el riesgo de un “caos masivo” en los aeropuertos debido a la falta de controladores aéreos, consecuencia del prolongado cierre parcial del gobierno federal. Tras conocer el siniestro, Duffy calificó las imágenes del avión en llamas como “desgarradoras” y pidió orar por la tripulación y la comunidad de Louisville, profundamente afectada por esta tragedia.