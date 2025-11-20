En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: indignación por madre que golpeó a una niña a las afueras de un colegio

Video: indignación por madre que golpeó a una niña a las afueras de un colegio

En la grabación, realizada por uno de los presentes, se observa el momento en que la mujer arrastra a la menor por el piso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad