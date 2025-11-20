Video: indignación por madre que golpeó a una niña a las afueras de un colegio

Un video difundido en redes sociales ha generado profunda indignación entre los internautas, luego de registrarse una fuerte agresión a las afueras de una institución educativa en Ecuador. Las imágenes muestran a una mujer golpeando brutalmente a una estudiante de secundaria, mientras varios jóvenes observan sin intervenir.

El hecho ocurrió frente al colegio José de Antepara, en el cantón Vinces, cuando los estudiantes estaban saliendo de clases. En la grabación, realizada por uno de los presentes, se observa el momento en que la mujer arrastra a la menor por el piso, ante otros alumnos que presenciaron la escena.

Según se ve en el video, tras arrastrar a la joven, la agresora comienza a propinarle varios puñetazos en el rostro, mientras se escuchan los gritos de la estudiante intentando defenderse. En un momento, la menor logra empujar a la mujer de una patada, lo que desata más alboroto entre los testigos, quienes empiezan a gritar “¡dale, dale!” mientras la pelea continúa.

La grabación concluye cuando la mujer, de contextura más robusta que la adolescente, se coloca sobre ella para inmovilizarla. A pesar de estar sometida, la joven continúa resistiendo e intentando liberarse.



‼️#ATENCIÓN| En Vinces, una madre de familia agredió a una estudiante menor de edad en los exteriores del colegio José de Antepara; ambas protagonizaron una pelea en plena vía pública. pic.twitter.com/6XVg4KRjMp — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@Alerta_Ecuador7) November 19, 2025

De acuerdo con medios locales, la agresora sería la madre de una alumna del plantel y habría acudido al lugar para reclamarle a la menor por supuestamente molestar a su hija. La discusión verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física que ahora es objeto de rechazo generalizado en plataformas digitales.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades educativas o policiales han tomado medidas frente al grave incidente.