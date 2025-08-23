Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: joven murió tras disparo de policía en riña con su padre durante control en moto

Video: joven murió tras disparo de policía en riña con su padre durante control en moto

Un joven de 21 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento entre policías y motociclistas.

joven murió tras disparo de policía en riña con su padre
joven murió tras disparo de policía en riña con su padre
Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 08:44 p. m.

Un operativo de revisión vehicular en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, terminó en tragedia cuando un joven de 21 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El hecho ocurrió la tarde del lunes 18 de agosto en un filtro de control ubicado en la colonia Jardín Balbuena, sobre la avenida Galindo y Villa, cerca de la esquina con Fray Servando Teresa de Mier. En ese punto, oficiales detuvieron a dos hombres que se desplazaban en motocicleta para realizar una inspección preventiva.

De acuerdo con la información oficial, los tripulantes reaccionaron de manera violenta ante la intervención y comenzó un forcejeo con los uniformados. Durante la riña, uno de los policías fue derribado y golpeado en varias ocasiones. Estando en el suelo, sacó su arma de cargo y abrió fuego.

La bala impactó en la nuca del joven motociclista, quien se encontraba de espaldas. Paramédicos acudieron de inmediato y lo trasladaron a un hospital cercano; sin embargo, horas después la SSC confirmó su fallecimiento.

El oficial que realizó el disparo fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con su arma de dotación, para que se determine su situación legal. Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido.

En redes sociales se conocieron videos que captaron el momento del enfrentamiento entre los motociclistas, padre e hijo, y los policías. El material ya circula en redes sociales y fue entregado a las autoridades ministeriales como parte de las indagaciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral