Video: joven murió tras disparo de policía en riña con su padre durante control en moto

Un operativo de revisión vehicular en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, terminó en tragedia cuando un joven de 21 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El hecho ocurrió la tarde del lunes 18 de agosto en un filtro de control ubicado en la colonia Jardín Balbuena, sobre la avenida Galindo y Villa, cerca de la esquina con Fray Servando Teresa de Mier. En ese punto, oficiales detuvieron a dos hombres que se desplazaban en motocicleta para realizar una inspección preventiva.

De acuerdo con la información oficial, los tripulantes reaccionaron de manera violenta ante la intervención y comenzó un forcejeo con los uniformados. Durante la riña, uno de los policías fue derribado y golpeado en varias ocasiones. Estando en el suelo, sacó su arma de cargo y abrió fuego.

La bala impactó en la nuca del joven motociclista, quien se encontraba de espaldas. Paramédicos acudieron de inmediato y lo trasladaron a un hospital cercano; sin embargo, horas después la SSC confirmó su fallecimiento.

El oficial que realizó el disparo fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con su arma de dotación, para que se determine su situación legal. Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido.

🇲🇽 Dos oficiales se enfrentaron a golpes con un padre y su hijo que viajaban en motocicleta.



Durante el forcejeo, uno de los agentes sacó su arma de dotación y abrió fuego contra el joven que estaba de espaldas.



El joven falleció. pic.twitter.com/QSo34efSgE — Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 21, 2025

En redes sociales se conocieron videos que captaron el momento del enfrentamiento entre los motociclistas, padre e hijo, y los policías. El material ya circula en redes sociales y fue entregado a las autoridades ministeriales como parte de las indagaciones.