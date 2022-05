Video: madre asegura que su hija es empujada por un fantasma mientras duerme

Normalmente los usuarios de TikTok suelen usar esta red social para desahogarse y así contar diferentes sucesos que han pasado en su vida. Eso fue lo que hizo una usuaria, identificada como @snuffln, quien aseguró que en su casa suceden eventos paranormales.

La mujer británica contó que en su casa tiene una cámara de seguridad para bebés que es conocida como 'Baby Cam' con la que logra ver a su hija mientras duerme. Cabe recordar que la pequeña de dos años tiene autismo y no habla, por eso siempre está pendiente de ella.

No obstante, una noche mientras veía a la pequeña, la mujer aseguró haber visto algo raro, pues ella confirmó que vio el momento exacto en que supuestamente es empujada por un ente paranormal.

Frente a este video, los usuarios le comentaron que no se trataba de una actividad paranormal, sino más bien convulsiones del sueño. A lo que la mujer respondió que no es así porque su hija no tiene la coordinación para realizar esos movimientos.

"Al principio, pensé que se había movido sola, pero la distancia es bastante grande. Ella no tiene la coordinación para hacer eso. Además, mira sus pies, no está empujando, está confundida", escribió la mujer en la publicación de TikTok.

"Esto nunca había sucedido antes y la veo dormir todos los días, es simplemente extraño", aseguró preocupada.

