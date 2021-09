Videos: luces en el cielo durante terremoto en México tiene explicación científica

Unos sorprendentes destellos en el cielo fueron registrados por los usuarios de las redes sociales en mediodel terremoto de 7.1 que sacudió México en las últimas horas y que, lamentablemente, deja hasta el momento un joven fallecido y algunos daños en el puerto de Acapulco.

Se trata de un fenómeno natural llamado triboluminiscencia que se genera por el roce de las partículas que hay en la corteza terrestre, que genera efectos eléctricos y electromagnéticos.

“Las rocas de la corteza terrestre tienden a tener ciertas imperfecciones y al ser sometidas a esta fricción sueltan electrones o cargas eléctricas”, según el profesor del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM Esteban Hernández. Quien en entrevista con agencia EFE en 2017, dijo que se trata de un hecho muy habitual durante los sismos.

Así la panorámica de Ciudad de México en el momento exacto del sismo de esta noche ! 🚨



Una imagen muy parecida casualmente al sismo del mismo 7 de septiembre por la noche pero del 2017



Un abrazo a todos ! pic.twitter.com/eEZwgCu3Ex — Octavio Valdez (@_octaviovaldez) September 8, 2021

“En algunos casos el movimiento telúrico hace oscilar cables y algunas cosas en los postes de luz”, que en una especie de corto circuito causa “una chispa muy grande que hace que la luz se manifieste de esta manera”, agregó el experto.

Así se iluminó el cielo del #Zócalo|#CDMX durante el #sismo|#temblor de esta noche que tuvo una magnitud de 6.9 y tuvo su epicentro en Acapulco, Guerrero.#Video de @webcamsdemexico pic.twitter.com/U159RQFsIG — FrojiMX | Periodismo Independiente (@Froji_MX) September 8, 2021

El movimiento telúrico provocó crisis de nervios también en el centro de la Ciudad de México, cuyos habitantes tienen fresco aún el recuerdo trágico del sismo de 7,1 grados registrado el 19 de septiembre de 2017, que sacudió al centro del país y dejó 369 fallecidos, la mayoría en la capital y que también se registro un 7 de septiembre.

"Estoy muy asustada, no sé si duerma esta noche, me preocupa mi hija, la desperté para bajarla y yo ni zapatos me puse", dijo a la AFP Laura Villa, de 49 años, residente del centro de la Ciudad de México.

Turistas hospedados en hoteles de la avenida Reforma, una de las principales de la capital, también evacuaron despavoridos sus cuartos, según imágenes televisivas.

La Ciudad de México fue devastada por terremotos ocurridos en septiembre de 1985 que dejaron más de 10.000 muertos.