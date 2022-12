Ya son tres los muertos en Barinas por protestas en contra de Nicolás Maduro

Al menos tres muertos, ocho heridos y varios comercios saqueados dejaron hoy las protestas que degeneraron en violencia en Barinas, el estado natal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, en el oeste del país, informaron autoridades y dirigentes de la oposición.



El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó a través de su cuenta de Twitter que investigará las muertes de Yorman Alí Bervecia Cabeza (19), Adonis Pérez (22) y Alfredo Carrizales, todas registradas en medio de protestas en esa entidad del llano venezolano.



El organismo explicó que, según información preliminar, Bervecia Cabeza se encontraba en una manifestación "cuando recibió un disparo".



Sobre los otros dos casos no ha ofrecido más detalles.



El parlamentario opositor de esa entidad Freddy Superlano dijo a Efe que al menos 15 manifestaciones opositoras tuvieron lugar en el estado este lunes, y que se tornaron violentas cuando fueron dispersadas por los cuerpos de seguridad del Estado.



Superlano informó además en su cuenta de Twitter que un joven llamado Jhon Alberto Quintero falleció "producto de bala" en la localidad de Guanapa tras la "represión brutal" de los cuerpos de seguridad, una información que ha sido reiterada por varios dirigentes del antichavismo.



Sin embargo, esta muerte no está confirmada por las autoridades locales ni por la Fiscalía.



Superlano también acusó a funcionarios policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) de haber causado heridas de bala a por lo menos ocho personas.



Además, informó que en "situaciones irregulares" varios comercios de la capital del estado fueron saqueados, sin que precisara mayores detalles.



El legislador no descartó que estos hechos pudieron haber sido "inducidos" para acusar a los opositores. "Son extraños", advirtió a Efe.



Por su parte, el alcalde de la ciudad de Barinas, el opositor José Luis Machín, repudió estos actos al tiempo que acusó al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de ser "el gran responsable de la violencia" que sacude al país.



"Cada saqueo de empresas es más desempleo, miseria y hambre para nuestro pueblo. Rechazamos el vandalismo", dijo Machín en Twitter.



También en Barinas fueron quemadas la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



La rectora principal del CNE, Tania D'Amelio, señaló en Twitter que la sede regional del Poder Electoral "fue saqueada y quemada por grupos violentos" que causaron "graves daños materiales".



"Afortunadamente, nuestras compañeras y compañeros no sufrieron daños físicos, a pesar del agravio y riesgo al que fueron sometidos", añadió la rectora sin atribuir responsabilidades por los actos.



El también rector del CNE Luis Emilio Rondón, el único de los cinco integrantes de esa instancia que es crítico con el chavismo, condenó en Twitter los actos violentos contra la sede de Barinas.



"La violencia jamás será la respuesta para solucionar los problemas, condeno los hechos ocurridos en el país y en la sede del CNE Barinas", indicó.



El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, dijo en una alocución televisada que además fue "asediado" el comando 53 de la Guardia Nacional, que fue destruido un almacén de medicamentos y atacado el Hospital Luis Razzeti en esa entidad.



Venezuela atraviesa una ola de protestas contra el Gobierno de Maduro, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado al menos 51 muertos, incluidas las tres que hoy confirmó la Fiscalía.



El ministro venezolano de Información, Ernesto Villegas, cifró en 60 el número de muertos registrados en distintos hechos desde el inicio de las manifestaciones.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El gremio de camioneros de Colombia se sumó al paro cívico que adelantan los habitantes de Buenaventura y declararon que no moverán la carga en ese puerto pese a que se brinde seguridad en las vías.



-Este martes Otto Bula y Roberto Prieto entregarán su declaración juramentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas del presidente Santos en 2010 y 2014.



-Duro golpe de las autoridades al Clan del Golfo. Fue capturado uno de los integrantes más buscados por las autoridades en el departamento del Meta.



-Fue cerrado temporalmente el restaurante de la Cárcel Distrital de Cartagena tras amenazas del Clan del Golfo.



-La Procuraduría logró que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recuperara más de $2.400 millones de una liquidación.



-Durante al menos 20 días gran parte de Villavicencio estará sin servicio de agua tras un daño en la línea de aducción del acueducto.