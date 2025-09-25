En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Temblor en Colombia
Jorge Bava
Petro en la ONU
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Zelenski dice estar dispuesto a dejar el poder tras la guerra

Zelenski dice estar dispuesto a dejar el poder tras la guerra

Explicó que le habló de esta posibilidad al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la reunión que ambos mantuvieron en Nueva York el martes.

Presidente-Ucrania-Volodimir-Zelenski-AFP.jpg
Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que su objetivo es poner fin a la guerra y que está preparado para dejar el poder una vez haya terminado el conflicto armado.

"Mi objetivo es poner fin a la guerra, no seguir postulándome para un cargo ", declaró Zelenski al medio estadounidense 'Axios' en Nueva York, donde intervino la víspera ante la Asamblea General de la ONU.

Preguntado sobre la posibilidad de que se celebren elecciones si Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego que se extienda por meses, Zelenski contestó que "sí".

Explicó que le habló de esta posibilidad al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la reunión que ambos mantuvieron en Nueva York el martes.

"Podemos usar ese período de tiempo (el del alto el fuego), y yo puedo dar esa señal al Parlamento", dijo Zelenski sobre lo que le transmitió a Trump.

El presidente ucraniano agregó que entiende que sus compatriotas puedan querer "un nuevo líder" con "un nuevo mandato" para que se firme la paz que espera que llegue tras un alto el fuego.

Zelenski-Ucrania-AFP.jpg
Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski
Foto: AFP

La Constitución ucraniana prohíbe celebrar elecciones mientras el país esté bajo la ley marcial.

Publicidad

Zelenski fue elegido en 2019 para un mandato de cinco años que terminó en 2024 y quedó automáticamente renovado sine die por la imposibilidad de celebrar los comicios.

Ir a las urnas bajo la ley marcial requeriría cambiar la ley.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aprovechado la extensión automática sin elecciones del mandato de Zelenski para negarle legitimidad como líder democráticamente elegido de Ucrania.

Publicidad

La Administración Trump presionó en un primer momento al líder ucraniano para que convocara cuanto antes elecciones, pero ha abandonado esas pretensiones con la mejora de las relaciones entre él y Zelenski.

También le puede interesar:

  1. Ataque ruso en Ucrania deja al menos 18 personas fallecidas, entre ellas, 3 menores de edad
    Ataque ruso en Kiev deja varios edificios destruidos
    Foto: AFP
    Mundo

    Más de veinte muertos en un ataque ruso contra Ucrania

  2. Esta fotografía, tomada y difundida por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el 7 de septiembre de 2025, muestra un incendio en el edificio del gobierno ucraniano en Kiev, tras un ataque nocturno durante la invasión rusa de Ucrania.
    Ataque de Rusia al edificio de Gobierno de Ucrania en Kiev
    Mundo

    Rusia lanza la mayor ofensiva contra Ucrania en toda la guerra: atacó la sede del Gobierno

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Rusia

Guerra Rusia Ucrania

Volodímir Zelenski

Vladimir Putin

Publicidad

Publicidad

Publicidad