Trump en la ONU: criticó a Naciones Unidas, a quienes reconocieron a Palestina y habló de paz

En el desarrollo de la Asanblea General de la ONU, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York el martes, 23 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó varias críticas y declaraciones con respecto a el papel de la ONU, la situación en Medio Oriente y la postura de países europeos frente a la inmigración y la guerra en Ucrania.

El mandatario acusó a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y de no haberle ayudado en las negociaciones para terminar con "siete" conflictos en el mundo.

"La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de ello", declaró Trump en el estrado de la Asamblea General, descontento porque no funcionaba el teleprónter en el momento en que se dispuso a dar su discurso y porque se estropearon las escaleras mecánicas cuando llegó a la sede.

Adicionalmente, el presidente afirmó que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de un grupo de aliados de Washington es una "recompensa" para el grupo armado Hamás por "atrocidades horribles".



"Esto sería una recompensa por las horribles atrocidades de (Hamás), incluyendo las del 7 de octubre, mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego", declaró Trump en su discurso.



Críticas de Trump a la situación de la guerra Rusia Ucrania

Trump exigió a los países europeos que "cesen inmediatamente" de comprar petróleo ruso, esto en medio de las disputas por la guerra en Ucrania, donde también acusó a China e India de ser los "principales financiadores" de Moscú a través de la compra de energía, y advirtió que seguir comerciando con Rusia significa prolongar el conflicto.

"Tienen que cesar de inmediato todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo", dijo el mandatario.



Trump lanza dura crítica a los países europeos

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este martes que los países europeos se están "yendo al infierno" a causa de la inmigración ilegal, y afirmó que la ONU contribuye a esa "invasión".

"Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas", señaló el presidente, para luego añadir: "sus países están yendo al infierno".

Publicidad

Finalmente, Trump advirtió que las “palabras vacías” no bastan para alcanzar la paz, solicitando detener de inmediato la guerra en Gaza.