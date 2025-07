A dos meses de fin de contrato de pasaportes, Gobierno no ha firmado convenio con Portugal

Cuando faltan menos de dos meses para el vencimiento del contrato actual de producción de pasaportes, el Gobierno aún no ha concretado el convenio anunciado con la Casa de la Moneda de Portugal. La situación ha desatado preocupación pública, ante la posibilidad de un desabastecimiento de pasaportes a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, el jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, aseguró en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que el país no enfrentará una crisis.

La Unión Temporal tiene que cumplir con entregar los pasaportes que faltan. Estamos hablando de entre 350 mil y 400 mil libretas, lo que nos da un margen de al menos cuatro meses para la transición afirmó Saade.

Un contrato con sombras y cuentas por esclarecer

Durante la entrevista, Saade insistió en que el foco del debate no debe centrarse en la empresa Thomas Greg & Sons, sino en la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025, entidad adjudicataria del contrato actual. Según el funcionario, existen serias dudas sobre la composición de esa unión, su estructura financiera y la transparencia de sus operaciones.

“Esas empresas están representadas por personas fantasmas. Nadie sabe quiénes son, y por eso solicitamos a la UIAF que investigue si por esas cuentas ha pasado dinero del Estado”, señaló.

Aunque el contrato fue adjudicado durante el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, Saade defendió la decisión de promover investigaciones internas. “Si me quedo callado, también me juzgarían por omisión. No hay corrupción mientras se actúe con transparencia”, puntualizó.

La transición a la Casa de la Moneda de Portugal: ¿realidad o ficción?

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue la afirmación de que el convenio con Portugal aún no ha sido firmado, aunque, según Saade, está “en proceso de afinación”.

Decir que Portugal no sabe nada es falso. Hemos sostenido conversaciones con su embajada, y el lunes recibiremos una visita oficial. Lo que falta es terminar de estructurar el documento para que beneficie a ambas partes Aclaró

Morales le replicó que sin un documento firmado no puede hablarse de una solución definitiva, a lo que Saade respondió con una analogía: “No pretenda que le entregue una torta ya cocinada 100% cuando apenas la acabo de meter al horno”.

Pasaporte Colombia Foto: Cancillería

¿Qué pasará el 1 de septiembre?

Según las declaraciones del jefe de Despacho, el Gobierno ha calculado un margen técnico suficiente para evitar que Colombia se quede sin pasaportes. Asegura que, con los pasaportes pendientes de entregar por parte de la Unión Temporal y los remanentes presupuestales, el país puede operar durante seis meses adicionales.



La Imprenta Nacional y la ley 109 de 1994

Frente a las dudas sobre la capacidad operativa del Estado para asumir la producción de pasaportes, Saade señaló que la Imprenta Nacional, amparada en la Ley 109 de 1994, está siendo fortalecida mediante decreto para asumir esta función.

