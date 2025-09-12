A excomisionado Rueda no le consta presuntas actuaciones ilegales del general Garzón Rey

Danilo Rueda, que fue comisionado de paz del Gobierno nacional, aclaró que él no puede dar fe si las actuaciones del mayor general Hernando Garzón Rey “estaban o no conforme a la Constitución y la ley, más allá de lo que existe trazabilidad de su denuncia sobre la extorsión”.

Esta aclaración la hizo el exfuncionario que tuvo en sus manos la apertura de mesas de diálogo con diferentes frentes de las disidencias de las Farc entre el 7 de agosto de 2022 hasta el 22 de noviembre de 2023 y que por razones de su cargo conoció la denuncia del alto oficial sobre un caso de extorsión relacionada con una finca de propiedad de su familia en San José del Guaviare.

“Haber cumplido mi labor en nada significó qué yo supiera o no de la vida o de la carrera del oficial con asuntos que deben aclararse por parte del ente investigador y que han sido conocidos desde el día de ayer en relación con indicios de presuntos vínculos con el narcotráfico y cultivo de hoja de coca”, indicó Rueda en un comunicado.

Rueda confirmó que, en su calidad de comisionado, recibió en 2023 una denuncia verbal del general Garzón sobre extorsiones en su finca de San José del Guaviare atribuidas a disidencias de las FARC. Posteriormente, el oficial amplió la información mediante mensajes de WhatsApp, en los que relató exigencias de dinero, robo de ganado y amenazas contra los trabajadores.

Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz

Según explicó, ante esa alerta se activó el protocolo vigente: registro interno de la denuncia, traslado a la Fiscalía junto con otras informaciones recibidas, y comunicación a los facilitadores de la mesa de diálogo para exigir aclaración al grupo armado. “Este procedimiento se aplicaba sin importar si la víctima era un ciudadano, político, empresario o militar”, señaló.

Respecto a los chats divulgados, precisó que el teléfono institucional usado durante sus funciones fue devuelto en diciembre de 2023 y que las autoridades pueden verificar la trazabilidad de las comunicaciones.

El general Garzón, por su parte, negó los señalamientos de vínculos con el narcotráfico y sostuvo que las fotografías que llegaron al presidente fueron “sacadas de contexto”.

El presidente Petro anunció su decisión en un mensaje en X, donde aseguró haber entregado a la Fiscalía “las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor” tras haber ordenado el retiro del oficial “por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”.