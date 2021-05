A mí me iban a secuestrar con mi hija de 10 años: Hugo Ospina, líder de taxistas

Hugo Ospina, líder de la facción de taxistas que se marginó de las protestas de este lunes , habló en Mañanas BLU sobre las razones de abstenerse de participar en las movilizaciones y de la presunta llamada al ponente del proyecto de regularización de plataformas, el representante Oswaldo Arcos, para amenazar con duras protestas si la iniciativa seguía su curso en el Congreso.

"De mi boca no ha salido que si el proyecto no se hundía, íbamos a armar la de Troya. Yo jamás he llamado a un funcionario a constreñirlo", sostuvo Ospina.

No obstante, Ospina sí reconoció que llamó al legislador. "Yo hablé con él", declaró el líder taxista.

El líder de los taxistas, aseguró que supuestamente ha sido víctima de violencia y presiones.

"A mí me iban a secuestrar con mi hija de 10 años, me la siguieron hasta el colegio y me la iban a asesinar. Aquí también hemos sufrido nosotros", sostuvo.

Publicidad

Desde el Congreso de la República se emitió un comunicado rechazando amenazas contra el también representante Emeterio Montes.

Escuche a Hugo Ospina en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: