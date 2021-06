“A mí no me interesan los puestos”: procuradora sobre posible aumento de la nómina de la entidad

La procuradora Margarita Cabello respondió a las críticas sobre el supuesto intento para aumentar la burocracia en el Ministerio Público formuladas desde el Congreso de la República.

"Esto no es que yo estoy aquí feliz que me posesioné en el cargo y dije, ahora voy a montarme y tranquilamente voy a reestructurar y a nombrar cargos. A mí me corresponde con la rapidez que me tocó posesionada, cumplirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", aseguró la funcionaria.

Según cabello, se vence el plazo para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esa fue la razón para presentar el proyecto pese a la coyuntura de las protestas.

"La urgencia del proyecto no es para una burocracia, para nada. En agosto hay que cumplirme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Van a prescribir a julio más de 10.000 procesos y me toca ser responsable. Me toca presentar el proyecto aún pese a la coyuntura. No me gustaría haberlo hecho", aseguró la funcionaria.

La funcionaria negó que el proyecto de reforma del Código General Disciplinario vaya a aumentar en 500 puestos la nómina de la entidad.

"No sé que congresista habría dicho 500 puestos y de dónde habrá sacado esa cifra", agregó.

Publicidad

Escuche a la procuradora Margarita Cabello en entrevista con Mañanas BLU: